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Аршавин: у Нобоа лишний вес, действует не на тех скоростях

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Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о форме полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа.
Аршавин: у Нобоа лишний вес, действует не на тех скоростях
  • Gettyimages.ru

«Визуально у Нобоа лишний вес, он действует не на тех скоростях. Он уже слишком взрослый, и в следующем году «Сочи» надо понимать, как строить игру без него», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

В матче 14-го тура РПЛ «Зенит» разгромил «Сочи» со счётом 7:0. Таким образом, сочинский клуб потерпел крупнейшее поражение в своей истории.

В нынешнем сезоне Нобоа сыграл 14 матчей в РПЛ, забил девять мячей и сделал одну передачу.

Ранее в «Зените» назвали победу над «Сочи» красивой. 

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