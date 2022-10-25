Аршавин: у Нобоа лишний вес, действует не на тех скоростях

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о форме полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа.

«Визуально у Нобоа лишний вес, он действует не на тех скоростях. Он уже слишком взрослый, и в следующем году «Сочи» надо понимать, как строить игру без него», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

В матче 14-го тура РПЛ «Зенит» разгромил «Сочи» со счётом 7:0. Таким образом, сочинский клуб потерпел крупнейшее поражение в своей истории.

В нынешнем сезоне Нобоа сыграл 14 матчей в РПЛ, забил девять мячей и сделал одну передачу.

Ранее в «Зените» назвали победу над «Сочи» красивой.