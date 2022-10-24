В «Зените» назвали победу над «Сочи» красивой
«Это не только крупная победа, она красивая. Голов могло быть и больше. Одержали заслуженную и красивую победу. Команда идёт дальше», — цитирует Медведева ТАСС.
Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев. Таким образом, «Сочи» потерпел крупнейшее поражение в своей истории.
«Зенит» упрочил лидерство в РПЛ, набрав 36 очков. «Сочи» — на восьмой позиции (20).
Ранее сообщалось, что Малком догнал Квинси Промеса и Владимира Сычевого в списке лучших бомбардиров РПЛ.