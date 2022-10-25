Акатьева обратилась к Тутберидзе после серебра на этапе Гран-при России

Российская фигуристка Софья Акатьева обратилась к тренерам своей команды после второго места на первом этапе Гран-при России в Москве.

«С огромной благодарностью к моим тренерам: Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу, Сергею Викторовичу! Сердечное спасибо зрителям за невероятную атмосферу!» — написала Акатьева в соцсетях.

На турнире она уступила только Камиле Валиевой, у которой 244,66 балла.

В произвольной программе Акатьева исполнила тройной аксель и два четверных тулупа. В сумме россиянка набрала 236,68 балла.

Ранее Илья Авербух прокомментировал победу Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России.