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Акатьева обратилась к Тутберидзе после серебра на этапе Гран-при России

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Российская фигуристка Софья Акатьева обратилась к тренерам своей команды после второго места на первом этапе Гран-при России в Москве.

«С огромной благодарностью к моим тренерам: Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу, Сергею Викторовичу! Сердечное спасибо зрителям за невероятную атмосферу!» — написала Акатьева в соцсетях.

На турнире она уступила только Камиле Валиевой, у которой 244,66 балла.

В произвольной программе Акатьева исполнила тройной аксель и два четверных тулупа. В сумме россиянка набрала 236,68 балла.

Ранее Илья Авербух прокомментировал победу Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России.

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