Экс-пилот «Формулы-1» Сироткин объявил о завершении карьеры гонщика

Экс-пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин сообщил, что принял решение о завершении карьеры.

«Вернусь ли я в гонки? Ответ — нет. Как бы сильно мне ни нравилось пилотировать, я не вижу в этом реальных возможностей для развития даже в среднесрочной перспективе», — написал Сироткин в Telegram-канале.

Напомним, что гонщик выступал в «Формуле-1» в 2018 году за Williams. В личном зачёте чемпионата россиянин стал двадцатым.

В мае 2022 года 27-летний бывший пилот занял пост исполнительного директора Российской автомобильной федерации.

Ранее пилот Mercedes Льюис Хэмилтон отреагировал на завоевание гонщиком Red Bull Максом Ферстаппеном второго подряд чемпионства «Формулы-1».