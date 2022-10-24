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Хэмилтон: пока рано говорить об «эпохе Ферстаппена»

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Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон отреагировал на завоевание гонщиком Red Bull Максом Ферстаппеном второго подряд чемпионства «Формулы-1».
Хэмилтон: пока рано говорить об «эпохе Ферстаппена»
  • Gettyimages.ru

«Пока рано говорить об «эпохе Ферстаппена». Если они будут доминировать и в следующем году — тогда да. Но в нынешнем сезоне Ferrari был быстрее в квалификациях», — заявил Хэмилтон.

Напомним, что Ферстаппен досрочно выиграл чемпионат после победы на этапе Гран-при Японии.

Red Bull также гарантировал себе победу в Кубке конструкторов «Формулы-1» благодаря победе Ферстаппена на Гран-при США. Австрийская команда выиграла Кубок конструкторов впервые с 2013 года. Это пятый титул в истории Red Bull. Последние восемь лет награду завоёвывал Mercedes.

Ранее Ферстаппен прокомментировал победу на этапе Гран-при США в рамках «Формулы-1».

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