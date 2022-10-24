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Ферстаппен: посвящаем эту победу Дитриху Матешицу

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Пилот Red Bull Макс Ферстаппен прокомментировал победу на этапе Гран-при США в рамках «Формулы-1».

«Сегодня мы показали свой максимум, выложились на полную. И конечно, для нас это очень тяжёлые выходные, мы посвящаем эту победу Дитриху Матешицу», — цитирует Ферстаппена Sky Sports.

Напомним, что 23 октября совладелец компании Red Bull Матешиц ушёл из жизни в возрасте 78 лет после продолжительной болезни. Предприниматель владел 49% акций компании.

Ферстаппен проехал дистанцию за 1 час 42 минуты и 11,687 секунды. Второй результат показал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон (+5,023). Замкнул тройку польский гонщик Ferrari Шарль Леклер (+7,501).

Ранее Ферстаппен рассказал о последней встрече с Матешицем.

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