Непряева — о медийной активности Степановой: не понимаю, почему её критикуют
«Если ей это нравится, то почему бы нет? У неё есть подписчики, которые это читают, которым это интересно. Она же это не в процессе тренировки едет и пишет. Занимается этим в свободное время. Не вижу в этом ничего плохого. Не понимаю, почему за это её критикуют», — цитирует Непряеву «Спорт-Экспресс».
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила мнение, что у Степановой появилась звёздная болезнь, так как лыжница стала давать слишком много интервью и появляться на телевидении, а также пропускать тренировки.
Ранее Степанова рассказала, как можно популяризировать лыжный спорт.