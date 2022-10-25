Непряева — о медийной активности Степановой: не понимаю, почему её критикуют

Российская лыжница Дарья Непряева высказалась об активности олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Вероники Степановой в медиа.

«Если ей это нравится, то почему бы нет? У неё есть подписчики, которые это читают, которым это интересно. Она же это не в процессе тренировки едет и пишет. Занимается этим в свободное время. Не вижу в этом ничего плохого. Не понимаю, почему за это её критикуют», — цитирует Непряеву «Спорт-Экспресс».

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила мнение, что у Степановой появилась звёздная болезнь, так как лыжница стала давать слишком много интервью и появляться на телевидении, а также пропускать тренировки.

Ранее Степанова рассказала, как можно популяризировать лыжный спорт.