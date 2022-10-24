«Зенит» установил новый рекорд РПЛ по числу домашних матчей с забитыми мячами
- РИА Новости
Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев. Таким образом, был побит предыдущий рекорд, который принадлежал волгоградскому «Ротору». Волжская команда забивала в 1994—1995 годах в 40 играх на своём поле раз за разом.
«Зенит» упрочил лидерство в РПЛ, набрав 36 очков. «Сочи» — на восьмой позиции (20).
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча 14-го тура чемпионата России по футболу с «Сочи».