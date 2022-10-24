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Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Сочи»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча 14-го тура чемпионата России по футболу с «Сочи».
Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Сочи»
  • РИА Новости

«Для нас матч сложился очень удачно в плане быстрого забитого мяча, плюс удаление. Сегодня было много забитых мячей, в том числе красивых, дальними ударами. Понятно, не всегда такие мячи залетают», — заявил Семак после матча.

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев. 

«Зенит» упрочил лидерство в РПЛ, набрав 36 очков. «Сочи» — на восьмой позиции (20).

Ранее сообщалось, что Малком догнал Квинси Промеса и Владимира Сычевого в списке лучших бомбардиров РПЛ.

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