Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча 14-го тура чемпионата России по футболу с «Сочи».

«Для нас матч сложился очень удачно в плане быстрого забитого мяча, плюс удаление. Сегодня было много забитых мячей, в том числе красивых, дальними ударами. Понятно, не всегда такие мячи залетают», — заявил Семак после матча.

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев.

«Зенит» упрочил лидерство в РПЛ, набрав 36 очков. «Сочи» — на восьмой позиции (20).

Ранее сообщалось, что Малком догнал Квинси Промеса и Владимира Сычевого в списке лучших бомбардиров РПЛ.