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Энберт — о допинг-деле Валиевой: будем вспоминать это как положительный опыт борьбы Камилы

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Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года по фигурному катанию Александр Энберт рассказал, что вызвало у него больше всего эмоций на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Энберт — о допинг-деле Валиевой: будем вспоминать это как положительный опыт борьбы Камилы
  • РИА Новости

«Больше всего эмоций, помимо побед наших спортсменов, вызвала история с Камилой Валиевой. Конечно, хотелось бы от Олимпиады получать только положительные эмоции, но жизнь есть жизнь. Я надеюсь, что в итоге всё разрешится хорошо, и мы будем вспоминать это как положительный опыт борьбы Камилы с этой ситуацией», — цитирует Энберта «Чемпионат».

По его словам, в определённый момент история российской фигуристки отодвинула медали и успехи ребят из сборной России.

21 октября РУСАДА опубликовало заявление, в котором говорится, что все действия, связанные с делом 16-летней фигуристки, являются конфиденциальными. Во время Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина объяснила, почему РУСАДА решило не разглашать детали по допинг-делу Валиевой.

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