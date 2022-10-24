Энберт — о допинг-деле Валиевой: будем вспоминать это как положительный опыт борьбы Камилы

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года по фигурному катанию Александр Энберт рассказал, что вызвало у него больше всего эмоций на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Больше всего эмоций, помимо побед наших спортсменов, вызвала история с Камилой Валиевой. Конечно, хотелось бы от Олимпиады получать только положительные эмоции, но жизнь есть жизнь. Я надеюсь, что в итоге всё разрешится хорошо, и мы будем вспоминать это как положительный опыт борьбы Камилы с этой ситуацией», — цитирует Энберта «Чемпионат».

По его словам, в определённый момент история российской фигуристки отодвинула медали и успехи ребят из сборной России.

21 октября РУСАДА опубликовало заявление, в котором говорится, что все действия, связанные с делом 16-летней фигуристки, являются конфиденциальными. Во время Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина объяснила, почему РУСАДА решило не разглашать детали по допинг-делу Валиевой.