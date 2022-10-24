Капитан Team Spirit — о вылете с The International 2022: не хватило дополнительного отдыха
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«Буткемп у нас проходил две недели. Мы играли каждый день, поэтому не было варианта отдохнуть, не было возможности перезагрузиться. Не хватило дополнительного отдыха», — цитирует Найдёнова CQ.
Он также отметил, что не заметил хорошей игровой формы у других участников команды после отпуска.
Киберспортивная команда уступила филиппинскому коллективу Boom Esports (0:1) и заняла 13—16-е место.
The International 2022 проходит в Сингапуре с 8 по 30 октября.
Ранее сообщалось, что российский киберспортсмен Роман RAMZES666 Кушнарёв покинул состав Virtus.pro после непопадания команды на главный турнир по Dota 2.