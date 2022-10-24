Капитан Team Spirit — о вылете с The International 2022: не хватило дополнительного отдыха

Капитан киберспортивной команды Team Spirit Ярослав Miposhka Найдёнов назвал причину вылета действующего чемпиона мира по Dota 2 в первом раунде плей-офф турнира The International 2022.

«Буткемп у нас проходил две недели. Мы играли каждый день, поэтому не было варианта отдохнуть, не было возможности перезагрузиться. Не хватило дополнительного отдыха», — цитирует Найдёнова CQ.

Он также отметил, что не заметил хорошей игровой формы у других участников команды после отпуска.

Киберспортивная команда уступила филиппинскому коллективу Boom Esports (0:1) и заняла 13—16-е место.

The International 2022 проходит в Сингапуре с 8 по 30 октября.

Ранее сообщалось, что российский киберспортсмен Роман RAMZES666 Кушнарёв покинул состав Virtus.pro после непопадания команды на главный турнир по Dota 2.