Эмери стал новым главным тренером «Астон Виллы»

Испанский специалист Унаи Эмери назначен на пост главного тренера «Астон Виллы».

Эмери начнёт работу в английской команде с 1 ноября, когда оформит все необходимые документы, сообщает сайт клуба.

По информации спортивного журналиста Фабрицио Романо, «Астон Вилла» заплатила «Вильярреалу» неустойку в размере €6 млн за досрочное расторжение контракта с тренером.

22 октября «Астон Вилла» объявила об уходе Стивена Джеррарда после поражения от «Фулхэма» со счётом 0:3. Клуб находится на 14-й позиции в турнирной таблице АПЛ, набрав 14 очков после 12 матчей.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» планирует пригласить бывшего тренера ПСЖ Маурисио Почеттино.