Узнать больше

Российскую легкоатлетку Антюх лишили золота Олимпиады-2012 из-за допинга

Короткая ссылка
Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) аннулировал результат российской бегуньи Натальи Антюх на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.
Российскую легкоатлетку Антюх лишили золота Олимпиады-2012 из-за допинга
  • Gettyimages.ru

«После обвинений AIU, основанных на данных базы LIMS, российская спортсменка Антюх дисквалифицирована за использование запрещённого вещества. Результаты легкоатлетки в период с 15 июля 2012 по 29 июня 2013 года аннулируются», — говорится в пресс-релизе организации.

Напомним, что в апреле 2021 года CAS объявил о дисквалификации Антюх на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Все результаты, которые показала Антюх с 30 июня 2013 года, должны быть аннулированы в случае, если её апелляция не будет удовлетворена.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не озвучивать детали по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить