Российскую легкоатлетку Антюх лишили золота Олимпиады-2012 из-за допинга

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) аннулировал результат российской бегуньи Натальи Антюх на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

«После обвинений AIU, основанных на данных базы LIMS, российская спортсменка Антюх дисквалифицирована за использование запрещённого вещества. Результаты легкоатлетки в период с 15 июля 2012 по 29 июня 2013 года аннулируются», — говорится в пресс-релизе организации.

Напомним, что в апреле 2021 года CAS объявил о дисквалификации Антюх на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Все результаты, которые показала Антюх с 30 июня 2013 года, должны быть аннулированы в случае, если её апелляция не будет удовлетворена.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не озвучивать детали по делу фигуристки Камилы Валиевой.