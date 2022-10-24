Гашек раскритиковал главу Федерации хоккея Чехии за бойкот игроков КХЛ
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«Сначала он сказал, что всё в порядке, а затем, примерно через три недели, вдруг проголосовал, что это ненормально. Соответственно, исполком единогласно принял решение на своём заседании», — цитирует Гашека sport.cz.
Напомним, что Гашек предложил принять закон, запрещающий спортсменам из Чехии выступать в России. Накануне чешский нападающий Дмитрий Яшкин подписал контракт с клубом КХЛ СКА. Соглашение заключено до 2023 года.
Ранее Гашек негативно высказался о Национальной хоккейной лиге после матчей в Праге.