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Гашек раскритиковал главу Федерации хоккея Чехии за бойкот игроков КХЛ

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Двукратный обладатель Кубка Стэнли олимпийский чемпион Доминик Гашек подверг критике решение президента Федерации хоккея Чехии Алоиса Гадамчика запретить чешским игрокам, выступающим в КХЛ, представлять сборную.
Гашек раскритиковал главу Федерации хоккея Чехии за бойкот игроков КХЛ
  • Gettyimages.ru

«Сначала он сказал, что всё в порядке, а затем, примерно через три недели, вдруг проголосовал, что это ненормально. Соответственно, исполком единогласно принял решение на своём заседании», — цитирует Гашека sport.cz.

Напомним, что Гашек предложил принять закон, запрещающий спортсменам из Чехии выступать в России. Накануне чешский нападающий Дмитрий Яшкин подписал контракт с клубом КХЛ СКА. Соглашение заключено до 2023 года.

Ранее Гашек негативно высказался о Национальной хоккейной лиге после матчей в Праге.

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