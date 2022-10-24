Гашек раскритиковал главу Федерации хоккея Чехии за бойкот игроков КХЛ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли олимпийский чемпион Доминик Гашек подверг критике решение президента Федерации хоккея Чехии Алоиса Гадамчика запретить чешским игрокам, выступающим в КХЛ, представлять сборную.

«Сначала он сказал, что всё в порядке, а затем, примерно через три недели, вдруг проголосовал, что это ненормально. Соответственно, исполком единогласно принял решение на своём заседании», — цитирует Гашека sport.cz.

Напомним, что Гашек предложил принять закон, запрещающий спортсменам из Чехии выступать в России. Накануне чешский нападающий Дмитрий Яшкин подписал контракт с клубом КХЛ СКА. Соглашение заключено до 2023 года.

Ранее Гашек негативно высказался о Национальной хоккейной лиге после матчей в Праге.