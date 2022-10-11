Гашек — об участии россиян в матчах: НХЛ больше не рады в Чехии

Бывший вратарь Доминик Гашек негативно высказался о Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после матчей в Праге (Чехия).

«В выходные прошло два матча НХЛ в Праге. Руководство лиги не восприняло с уважением позицию нашего МИД относительно того, что российские игроки не должны участвовать в этих матчах. НХЛ больше не рады в Чехии», — написал Гашек в соцсетях.

Встречи между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом» прошли в Праге 7 и 8 октября. Из россиян на турнире были представлены Евгений Свечников и Яков Тренин.

Ранее Доминик Гашек негативно отреагировал на прибытие российских хоккеистов НХЛ в Прагу.