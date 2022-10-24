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Президент «Оренбурга» рассказал, почему клуб не смог осуществить переход Агаларова

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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о неудачной попытке приобрести форварда «Ахмата» Гамида Агаларова в летнее трансферное окно.
Президент «Оренбурга» рассказал, почему клуб не смог осуществить переход Агаларова
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«Сычевой может стать лучшим бомбардиром РПЛ? Допускаю, да. По примеру Агаларова? Это другая история. После стыковых матчей я имел разговор с Шамилем Газизовым на предмет перехода Гамида. Почему не получилось? Он посчитал те возможности нашего клуба, которые я обозначил, неприемлемыми», — цитирует Еремякина «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что Агаларов в «Оренбурге» мог получать больше игрового времени.

Агаларов перешёл в «Ахмат» 15 июля 2022 года. В составе грозненской команды футболист провёл девять матчей и забил один мяч. 22-летний нападающий известен по выступлениям за «Уфу».

В прошлом сезоне Агаларов был признан лучшим бомбардиром чемпионата России. Форвард отличился 19 раз.

Ранее отец Агаларова рассказал, может ли футболист покинуть «Ахмат».

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