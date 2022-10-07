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Отец Агаларова рассказал, может ли футболист покинуть «Ахмат»

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Руслан Агаларов, отец форварда «Ахмата» Гамида Агаларова, высказался о возможном переходе футболиста грозненского клуба на правах аренды.
Отец Агаларова рассказал, может ли футболист покинуть «Ахмат»
  • Gettyimages.ru

«До зимы ещё много времени. Всё может десять раз поменяться. На данный момент таких обсуждений (аренды) нет. Сейчас зачем говорить об этом, если идёт чемпионат. Надо тренироваться, готовиться к играм. Я не знаю, что будет завтра, а вы меня про зиму спрашиваете», — цитирует отца Агаларова РИА Новости.

По его словам, нападающему «Ахмата» нужно больше тренироваться, чтобы доказать свой профессионализм.

Гамид Агаларов перешёл в «Ахмат» 15 июля 2022 года. В составе грозненской команды футболист провёл девять матчей и забил один мяч. 22-летний нападающий известен по выступлениям за «Уфу».

В прошлом сезоне Агаларов был признан лучшим бомбардиром чемпионата России. Форвард отличился 19 раз.

После 11 туров Российской премьер-лиги «Ахмат» набрал 17 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» с 29 очками.

Ранее бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев раскрыл сумму трансфера Агаларова из «Уфы» в грозненский клуб.

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