Отец Агаларова рассказал, может ли футболист покинуть «Ахмат»

Руслан Агаларов, отец форварда «Ахмата» Гамида Агаларова, высказался о возможном переходе футболиста грозненского клуба на правах аренды.

«До зимы ещё много времени. Всё может десять раз поменяться. На данный момент таких обсуждений (аренды) нет. Сейчас зачем говорить об этом, если идёт чемпионат. Надо тренироваться, готовиться к играм. Я не знаю, что будет завтра, а вы меня про зиму спрашиваете», — цитирует отца Агаларова РИА Новости.

По его словам, нападающему «Ахмата» нужно больше тренироваться, чтобы доказать свой профессионализм.

Гамид Агаларов перешёл в «Ахмат» 15 июля 2022 года. В составе грозненской команды футболист провёл девять матчей и забил один мяч. 22-летний нападающий известен по выступлениям за «Уфу».

В прошлом сезоне Агаларов был признан лучшим бомбардиром чемпионата России. Форвард отличился 19 раз.

После 11 туров Российской премьер-лиги «Ахмат» набрал 17 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» с 29 очками.

Ранее бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев раскрыл сумму трансфера Агаларова из «Уфы» в грозненский клуб.