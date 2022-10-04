Талалаев раскрыл сумму перехода Агаларова в «Ахмат»

Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев раскрыл сумму трансфера нападающего Гамида Агаларова из «Уфы» в грозненский клуб.

«Агаларов — дорогая покупка для «Ахмата»? 100 млн рублей — это много? Мы же не враги себе. Выходит Конате и забивает, мы должны посадить его? Выходит Вова Ильин и тоже забивает, я должен его убрать?» — сказал Талалаев на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что Агаларов присоединился к «Ахмату» в 2022 году. В нынешнем сезоне форвард принял участие в шести матчах, проведя суммарно на поле 290 минут, и отметился одним забитым мячом.

В сезоне-2021/22 игрок стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 19 мячей.

Ранее Андрей Талалаев оценил игру «Ахмата» после своего увольнения.