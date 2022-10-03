Талалаев оценил игру «Ахмата» после своего увольнения

Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от игры грозненцев под руководством нового тренера.

«Я получал удовольствие от игры «Ахмата» в матче с «Динамо». На мой взгляд, пока грозненцы играют таким же образом, как и при мне. На стандартах есть изменения. А в остальном пока команда играет примерно в тот же футбол», — сказал Талалаев в эфире «Коммент.Шоу».

11 сентября Талалаев официально был уволен с поста главного тренера команды. Он возглавил «Ахмат» в июле 2020 года. 22 сентября стало известно, что грозненский клуб возглавил российский специалист Сергей Ташуев.

Ранее главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, почему отказался возглавить «Ахмат» после отставки Андрея Талалаева.