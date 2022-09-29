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Адиев: каждый раз, когда в «Ахмате» убирают тренера, всплывает моя фамилия

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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, почему отказался возглавить «Ахмат» после отставки Андрея Талалаева.

«Каждый раз, когда в «Ахмате» убирают тренера, всплывает моя фамилия. Это будет всегда, потому что мы с этим клубом не посторонние, а, можно сказать, родные. Поэтому наше сотрудничество всегда будет интересно и мне, и им. Просто есть ряд дел, которые нельзя просто так бросить, развернуться и уйти. В очередной раз сложилось так, что наше совместное время с грозненским клубом не пришло», — цитирует Адиева «Чемпионат».

Он также отметил, что постоянно находится на связи со спортивным директором клуба и разговаривает с ним о многих вещах. По его словам, руководство искренне переживает за него и желает удачи.

11 сентября Талалаев официально был уволен с поста главного тренера команды. Он возглавил «Ахмат» в июле 2020 года. 22 сентября стало известно, что грозненский клуб возглавил российский специалист Сергей Ташуев.

Ранее Адиев высказался о возможном товарищеском матче с национальной командой России.

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