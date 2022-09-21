Тренер сборной Казахстана Адиев хочет сыграть товарищеский матч с Россией
- РИА Новости
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«Сборная России — очень сильная команда. Нам хотелось бы состязаться на фоне таких команд. Но переговоры находятся в компетенции двух федераций. Не хотелось бы смешивать политику и спорт», — цитирует Адиева «РБ Спорт».
В настоящий момент сборная России проводит сбор в Новогорске. 24 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Киргизии в Бишкеке.
РФС также анонсировал товарищеский матч со сборной Ирана в ноябре.
Ранее Виталий Кафанов рассказал, какой вратарь сборной России начнёт матч с Киргизией с первых минут.