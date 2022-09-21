Тренер сборной Казахстана Адиев хочет сыграть товарищеский матч с Россией

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о возможном товарищеском матче с национальной командой России.

«Сборная России — очень сильная команда. Нам хотелось бы состязаться на фоне таких команд. Но переговоры находятся в компетенции двух федераций. Не хотелось бы смешивать политику и спорт», — цитирует Адиева «РБ Спорт».

В настоящий момент сборная России проводит сбор в Новогорске. 24 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Киргизии в Бишкеке.

РФС также анонсировал товарищеский матч со сборной Ирана в ноябре.

Ранее Виталий Кафанов рассказал, какой вратарь сборной России начнёт матч с Киргизией с первых минут.