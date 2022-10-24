Metaratings: ЦСКА готов отпустить Зайнутдинова в случае предложения из Европы

Полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов может покинуть армейский клуб в зимнее трансферное окно.

Агент футболиста ещё летом предупредил армейцев, что будет искать своему клиенту вариант в Европе, и пообещал прийти к руководству с уже готовым предложением, сообщает Metaratings.ru

Уточняется, что ЦСКА готов отпустить хавбека.

Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. В текущем сезоне 24-летний хавбек провёл 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до 2025 года.

Ранее в ЦСКА назвали срок восстановления Набабкина после травмы.