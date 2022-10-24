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В ЦСКА назвали срок восстановления Набабкина после травмы

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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о сроках восстановления защитника армейского клуба Кирилла Набабкина.
В ЦСКА назвали срок восстановления Набабкина после травмы
  • Gettyimages.ru

«У Кирилла Набабкина мышечное повреждение, по итогам дополнительного обследования сформирован примерный срок восстановления — две недели», — цитирует Брейдо «Чемпионат».

Встреча, проходившая на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась со счётом 2:2. В составе хозяев дубль оформил нападающий Владимир Сычевой. Ещё один мяч в свои ворота забил защитник Ренато Гойкович. У гостей забитым мячом отметился нападающий Фёдор Чалов.

Таким образом, ЦСКА набрал 26 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Оренбург» с 19 очками остался на девятой позиции.

Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года. В нынешнем сезоне защитник сыграл 16 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и забил один мяч. 35-летний защитник продолжит играть за армейцев до окончания следующего сезона.

Ранее бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением об игре Хорхе Карраскаля и Хесуса Медины.

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