Fоx 13: трёх хоккеисток в США отстранили из-за доведения одноклубницы до самоубийства
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16-летняя хоккеистка, игравшая на позиции вратаря, регулярно подвергалась оскорблениям в интернете со стороны своих партнёров по команде, сообщает Fоx 13.
Уточняется, что данный инцидент произошёл в августе.
Школьная лига США и хоккейная лига штата Флорида (SAHOF) проводят расследование данного эпизода. Федерация хоккея США (USA Hockey) созвала независимый совет для проведения собственного расследования.
Ранее разработчик современной хоккейной вратарской маски Дэйв Драйден умер на 82-м году жизни.