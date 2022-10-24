Александр Крылов, руководитель команды G-Drive Racing, рассказал о задачах в новом сезоне.

«В юбилейном, десятом сезоне, кроме спортивных показателей, мы поставили перед собой новую задачу — реализовать целевую программу развития российского автоспорта», — приводит слова Крылова пресс-служба G-Drive Racing на официальном сайте.

Он также подчеркнул, что опыт в международных соревнованиях позволяет организации помочь специалистам по гоночному инжинирингу.

Пилоты Роман Русинов и Сергей Афанасьев одержали победу в абсолютном зачёте финального этапа российской серии гонок на выносливость Russian Endurance Challenge в Сочи.

Ранее сообщалось, что тест-пилот Ferrari россиянин Роберт Шварцман дебютировал в «Формуле-1», проведя свободную практику за команду.