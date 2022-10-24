Лебеденко: верим, что «Торпедо» останется в РПЛ на будущий сезон

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко поделился мнением о результатах команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Верим, что останемся в РПЛ на будущий сезон. Зависит от того, как воспримем новые требования и как скоро начнём набирать очки. Победы нужны», — цитирует Лебеденко «Матч ТВ».

Напомним, что в матче 14-го тура «Торпедо» проиграло «Ахмату». Встреча, которая проходила в Грозном, завершилась со счётом 1:0. В составе хозяев забитым мячом отметился Мохамед Конате на 41-й минуте.

«Ахмат» с 23 очками находится на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» располагается на 16-м месте с шестью очками.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера «Торпедо» Юрий Нагайцев поделился эмоциями от матча с «Ахматом».