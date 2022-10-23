Нагайцев: «Торпедо» подвела реализация, «Ахмат» оказался более удачливым
«Планом на игру было провести быстрые ответные атаки после отбора мяча, чтобы мяч был доставлен в ударную зону перед воротами соперника. Это сработало, моменты у нас были. Подвела реализация, соперник оказался более удачливым», — приводит слова Нагайцева пресс-служба клуба.
По его словам, футболистам не хватило мастерства и хладнокровия для реализации моментов.
Встреча, которая проходила в Грозном, завершилась со счётом 1:0. В составе хозяев забитым мячом отметился Мохамед Конате на 41-й минуте.
«Ахмат» с 23 очками находится на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» располагается на 16-м месте с шестью очками.
Ранее главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился эмоциями от матча с «Торпедо».