Нагайцев: «Торпедо» подвела реализация, «Ахмат» оказался более удачливым

Исполняющий обязанности главного тренера «Торпедо» Юрий Нагайцев поделился эмоциями от матча 14-го тура чемпионата России по футболу с «Ахматом».

«Планом на игру было провести быстрые ответные атаки после отбора мяча, чтобы мяч был доставлен в ударную зону перед воротами соперника. Это сработало, моменты у нас были. Подвела реализация, соперник оказался более удачливым», — приводит слова Нагайцева пресс-служба клуба.

По его словам, футболистам не хватило мастерства и хладнокровия для реализации моментов.

Встреча, которая проходила в Грозном, завершилась со счётом 1:0. В составе хозяев забитым мячом отметился Мохамед Конате на 41-й минуте.

«Ахмат» с 23 очками находится на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» располагается на 16-м месте с шестью очками.

Ранее главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился эмоциями от матча с «Торпедо».