Мартинс рассказал о своём восстановлении после травмы

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал о своём восстановлении после повреждения.

«Сейчас я чувствую себя лучше, всё хорошо. Надеюсь, что смогу ещё сыграть в этом году. Посмотрим, что будет. Я работаю над своим возвращением, но не могу назвать точного дня», — цитирует Мартинса «Спорт-Экспресс».

25-летний футболист перешёл в «Спартак» в июле 2022 года. В составе красно-белых в нынешнем сезоне провёл восемь матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Мартинс известен по выступлениям за французские «Лион» и «Труа», а также за швейцарский «Янг Бойз».

«Спартак» с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» с 33 очками.

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