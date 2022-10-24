Тихонов считает «Зенит» фаворитом в матче с «Сочи»

Бывший футболист сборной России Андрей Тихонов высказался о предстоящем матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между санкт-петербургским «Зенитом» и «Сочи».

«Конечно, фаворит тут — «Зенит». У них сильный состав, к тому же команда играет у себя дома. У «Сочи» в последнем матче не играл Нобоа. Сейчас вернулись некоторые травмированные игроки, поэтому все футболисты в строю», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

По его словам, у «Сочи» есть проблемы в обороне, в каждой игре команда пропускает голы.

Встреча между «Зенитом» и «Сочи» состоится 24 октября в 20:00 мск на стадионе «Газпром Арена».

«Зенит» имеет в своём активе 33 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Сочи» с 20 очками располагается на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Зенита» Максим Деменко считает, что полузащитник санкт-петербургской команды Андрей Мостовой будет хорошим приобретением для любого клуба РПЛ.