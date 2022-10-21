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Деменко: Мостовой будет хорошим приобретением для любой российской команды

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Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко считает, что полузащитник санкт-петербургской команды Андрей Мостовой будет хорошим приобретением для любого клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Деменко: Мостовой будет хорошим приобретением для любой российской команды
  • Gettyimages.ru

«Он будет хорошим приобретением для любой российской команды. Что касается Европы, там уже сложнее. Но для любой команды из России это хороший вариант», — цитирует Деменко «Спорт День за Днём».

Напомним, что в матче четвёртого тура Кубка России Мостовой вышел на поле на 61-й минуте матча. На 83-й минуте его заменил бразилец Густаво Мантуан. После этого хавбек сразу демонстративно ушёл в подтрибунное помещение. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:1.

24-летний полузащитник перешёл в «Зенит» в 2019 году. В нынешнем сезоне футболист провёл за команду 18 матчей, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Мостовой также известен по выступлениям за «Химки» и «Сочи». Его контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о выступлениях Мостового за молодёжную команду железнодорожников.

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