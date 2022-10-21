Смородская: Мостовой в молодёжной команде выглядел очень бледно, особенно на фоне Миранчуков

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о выступлениях полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Андрея Мостового за молодёжную команду железнодорожников.

«Вопросов к дисциплине Мостового не было. Могу сказать, что Мостовой в молодёжной команде выглядел очень бледно, особенно на фоне Миранчуков», — цитирует Смородскую Legalbet.

24-летний полузащитник перешёл в «Зенит» в 2019 году. За сине-бело-голубых в нынешнем сезоне футболист провёл 18 матчей, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Мостовой также известен по выступлениям за «Химки» и «Сочи». Его контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по ситуации с обратной заменой Мостового в матче Кубка России по футболу с самарскими «Крыльями Советов».