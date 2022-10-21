Семак заявил о разрешении конфликта с Мостовым после обратной замены

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался по ситуации с обратной заменой полузащитника Андрея Мостового в матче Кубка России по футболу с самарскими «Крыльями Советов».

«Да, успели пообщаться. И вчера после игры, и сегодня перед тренировкой. Всё абсолютно нормально — Андрей всё понял и осознал, будет готовиться для того, чтобы помогать команде. Эмоции есть у нас у всех», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Он подчеркнул, что подобные непонятные моменты необходимо быстро решить и двигаться дальше.

«Нас ждёт ещё шесть непростых матчей. Каждый должен по максимуму помогать команде», — заключил Семак.

Игра четвёртого тура завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Семака. Мостовой вышел на поле на 61-й минуте матча. На 83-й минуте его заменил бразилец Густаво Мантуан. После этого хавбек сразу демонстративно ушёл в подтрибунное помещение.

«Крылья Советов» (шесть очков) занимают второе место в таблице, «Зенит» (шесть очков) — третье. Лидирует в группе В «Спартак» (12). «Факел» (ноль очков) располагается на четвёртой позиции.

Ранее Игорь Осинькин заявил, что остался доволен качеством игры в матче Кубка России с «Зенитом».