В «Баварии» высказались о возможном трансфере Кейна

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич ответил на вопрос о возможном переходе нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна в мюнхенскую команду.

«Нам не нужен форвард. Уверен, Тель уже в этом сезоне докажет, что он наше будущее», — цитирует Салихамиджича La Gazzetta dello Sport.

Кейн выступает за «Тоттенхэм» с января 2011 года. В текущем сезоне 29-летний форвард провёл 16 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Ньюкасла» в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу.