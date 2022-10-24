Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения «Коламбусу» в матче НХЛ
Встреча проходила на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США) и завершилась со счётом 1:5.
В составе хозяев заброшенной шайбой отметился российский нападающий Артемий Панарин. У гостей голы на счету Зака Веренски, Эндрю Пика, Егора Чинахова, Эрика Робинсона и Кента Джонсона.
Отметим, что Панарин набрал 12 очков (4 + 8) в нынешнем сезоне НХЛ.
Ранее сообщалось, что в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» обыграл на своём льду «Лос-Анджелес Кингз».