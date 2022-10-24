Слишкович: Абаскаль невероятно важен для команды своей энергией и характером

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал победу над «Химками» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.

«Так получилось, что именно я оказался в протоколе как исполняющий обязанности главного тренера на сегодняшний матч… Абаскаль невероятно важен для команды своей энергией и своим характером. Надеюсь, нам удалось его заменить», — цитирует Слишковича пресс-служба «Спартака».

Красно-белые на своём поле нанесли разгромное поражение «Химкам» (5:0). Дубль оформил Шамар Николсон (2-я, 18-я минуты). Также мячи забили Михаил Игнатов (63-я), Павел Мелёшин (83-я), Павел Маслов (89-я).

«Спартак» с 29 очками вышел на чистое второе место в турнирной таблице. «Химки» с девятью очками занимают 15-ю позицию. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (33).

Ранее Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о работе Абаскаля на посту главного тренера столичного клуба.