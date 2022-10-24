Red Bull досрочно выиграл Кубок конструкторов «Формулы-1»

Red Bull гарантировал себе победу в Кубке конструкторов «Формулы-1» благодаря победе Макса Ферстаппена на Гран-при США.

Австрийская команда выиграла Кубок конструкторов впервые с 2013 года. Это пятый титул в истории Red Bull. Последние восемь лет награду завоёвывал Mercedes.

Red Bull лидирует в общем зачёте с 656 очками. Ferrari с 469 очками находится на втором месте. Третьи — Mercedes (416).

Напомним, что Ферстаппен показал лучшее время, проехав дистанцию за 1 час 42 минуты и 11,687 секунды. Вторым стал великобританский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон (+ 5,023). Замкнул тройку польский гонщик Ferrari Шарль Леклер (+ 7,501).

Ранее Ферстаппен прокомментировал победу на этапе Гран-при США в рамках «Формулы-1».