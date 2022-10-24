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Le Parisien: Мбаппе может получить €630 млн по контракту с ПСЖ

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Стали известны детали соглашения между «Пари Сен-Жермен» и форвардом Килианом Мбаппе.

Как сообщает Le Parisien, 23-летний француз за три года контракта может заработать €630 млн, что сделает его самым высокооплачиваемым спортсменом в истории.

Предыдущий рекорд принадлежал нападающему ПСЖ Лионелю Месси. В 2017 году аргентинский футболист подписал соглашение с испанской «Барселоной» на сумму  €555 млн.

Мбаппе выступает за парижан с июля 2018 года. В текущем сезоне 23-летний француз провёл 15 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье прокомментировал отношения Месси и Мбаппе.

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