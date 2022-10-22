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Главный тренер ПСЖ высказался о взаимоотношениях Месси и Мбаппе

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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье прокомментировал отношения нападающих команды Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

«Взаимоотношения Месси и Мбаппе замечательные. Это очень хорошо и для ПСЖ, и конкретно для них. Лео и Килиан — игроки, которым нужно постоянно забивать», — заявил Галтье.

Напомним, что в матче 12-го тура Лиги 1 с «Аяччо» Мбаппе отметился дублем, а Месси — забитым мячом. Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу парижской команды. ПСЖ лидирует в турнирной таблице чемпионата, набрав 32 очка.

Ранее сообщалось, что Мбаппе опроверг информацию о своём желании покинуть ПСЖ.

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