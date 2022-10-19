Мбаппе опроверг информацию о своём желании покинуть ПСЖ

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе опроверг информацию о своём желании покинуть парижский клуб.

«Могу лишь сказать, что это абсолютная ложь. Я очень счастлив в ПСЖ. Я игрок. Самое важное для меня — играть в футбол и показывать максимум на поле. Если я начну распыляться, то очень быстро устану. Сейчас мы сконцентрированы на победах и борьбе за трофеи», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Также нападающий рассказал о своих отношениях с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелайфи.

«Я не виделся с ним. Мы встретились перед матчем с «Марселем». Он пришёл, чтобы пожелать нам удачи перед игрой», — сказал он.

В нынешнем сезоне 23-летний француз забил 12 мячей и отдал одну результативную передачу в 14 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе может зимой выкупить свой контракт у ПСЖ.