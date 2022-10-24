«Манчестер Сити» проявляет интерес к хавбеку «Челси» Хаверцу

Хавбек «Челси» Кай Хаверц попал в сферу интересов «Манчестер Сити».

Как сообщает Goal со ссылкой на CaughtOffside, «Манчестер Сити» заинтересован в трансфере немецкого футболиста, несмотря на сложности в лондонской команде.

Хаверц выступает за «Челси» с сентября 2020 года. В текущем сезоне 23-летний хавбек провёл 14 матчей во всех турнирах и забил два мяча. Контракт футболиста с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Манчестер Юнайтед» не смогли выявить победителя в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу.