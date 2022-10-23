«Барселона» разгромила «Атлетик» в матче Примеры
Встреча на стадионе «Камп Ноу» завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
В составе «Барселоны» забитыми мячами отметились Усман Дембеле (12-я минута), Серхи Роберто (18-я), Роберт Левандовски (22-я) и Ферран Торрес (73-я).
После 11 туров «Барселона» имеет в своём активе 28 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Атлетик» с 18 очками располагается на шестой строчке.
Ранее сообщалось, что «Реал» нанёс поражение «Севилье» в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.