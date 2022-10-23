«Лилль» дома победил «Монако» в матче Лиги 1, Головин отыграл весь матч

«Лилль» на своём поле взял верх над «Монако» в матче 12-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча на стадионе «Пьер Моруа» завершилась со счётом 4:3.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Алешандро (22-я минута), Реми Кабелла (39-я и 62-я) и Жонатан Бамба (70-я). У гостей отличились Каю Энрике (34-я), Аксель Дисаси (44-я) и Виссам Бен-Йеддер (53-я).

Полузащитник «Монако» Александр Головин отыграл весь матч и не отметился результативными действиями.

После 12 туров «Лилль» имеет в своём активе 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Монако» с 21 очком располагается на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» одержал разгромную победу над «Аяччо» в матче чемпионата Франции по футболу.