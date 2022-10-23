«РБ Спорт»: «Локомотив» намерен предложить Сёмину должность советника

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин может получить должность в столичном клубе.

Новое руководство «Локомотива» намерено предложить Сёмину почётную должность в клубе или пост советника, сообщает «РБ Спорт».

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных дал понять, что Сёмин не рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера.

75‑летний специалист возглавлял «Локо» с 1986 по 1990 год, а также в периоды 1992—2005, 2009—2010 и 2016—2020 годов. Под его руководством железнодорожники три раза выиграли чемпионат России, шесть раз — Кубок страны и три раза — Суперкубок России.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» рассматривает в качестве кандидата на пост главного тренера только наставника «Пари НН» Михаила Галактионова.