Зеленов: Абаскаль достойно встретил новость о дисквалификации

В московском «Спартаке» рассказали о реакции главного тренера столичной команды Гильермо Абаскаля на дисквалификацию.

«Гильермо встретил решение достойно, но был удивлён. Что касается дальнейшей реакции — давайте уже оставим это в прошлом. Сейчас он отбудет дисквалификацию и будет работать в прежнем режиме», — цитирует главу пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова «Чемпионат».

Напомним, что после первого тайма матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» Абаскаль словесно накинулся на главного тренера красно-синих Владимира Федотова, посчитав, что его подопечные проигнорировали принцип фейр-плей. В ответ Федотов в нецензурной форме обратился к наставнику красно-белых.

По итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза было решено дисквалифицировать Абаскаля на одну встречу и оштрафовать на 50 тыс. рублей. Федотов был дисквалифицирован на две игры (одну условно).

Таким образом, Федотов пропустит встречу 14-го тура с «Оренбургом», Абаскаль — игру с «Химками».

Ранее ЦСКА выступил с заявлением по поводу дисквалификации Федотова и Абаскаля.