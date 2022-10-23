Тикнизян — болельщику «Локомотива»: закрой свой рот и стой молча

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян после поражения в матче 14-го тура чемпионата России от «Динамо» вступил в перепалку с одним из болельщиков клуба.

«Я с тобой не буду нормально общаться, ты понял?! Закрой свой рот и стой молча! Ты как истеричка себя ведёшь, наберись терпения!» — сказал Тикнизян болельщику.

Игра на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Славиши Йокановича.

«Динамо» с 23 очками поднялось на шестую строчку турнирной таблицы. «Локомотив» с 12 очками занимает 14-е место.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» впервые за 12 лет проиграл три домашних матча подряд в РПЛ.