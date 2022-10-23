Нурмагомедов: Махачев уложит Волкановски на землю и задушит

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возможный поединок между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски.

«Бой против Волкановски? Будут клинчи, Алекс пропустит много ударов коленями. Махачев заберёт у него всю энергию, уложит на землю и задушит», — цитирует Нурмагомедова ESPN.

Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру в главном событии турнира UFC 280. Россиянин завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Он прямо в октагоне бросил вызов Волкановски.

На счету Махачева 23 победы и одно поражение.

Ранее глава UFC рассказал, что ему сказал Нурмагомедов в октагоне после победы Махачева.