Тихонов назвал фаворита в матче «Спартак» — «Химки»

Бывший футболист сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Химками».

«Однозначно фаворит «Спартак». Определить фаворита не сложно, но нужно учитывать, что сейчас осень, погодные условия соответствующие. «Химки» очень эмоционально играют последние игры, нервничает Гогниев», — цитирует Тихонова Metaratings.

Игра «Спартак» — «Химки» пройдёт на стадионе «Открытие Арена» 23 октября. Матч начнётся в 16:30 мск.

Красно-белые с 26 очками занимают второе место в турнирной таблице. «Химки» (девять) располагаются на 15-й позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Ранее Сергей Юран высказал мнение, что у «Химок» практически нет шансов в матче со «Спартаком».