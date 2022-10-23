Кавазашвили: сейчас «Химки» — пустое место, «Спартак» их победит

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили назвал фаворита в матче 14-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Химками».

«К сожалению, сейчас «Химки» — пустое место. Неудачная серия клуба — это заслуга руководителей. «Спартак» воспользуется случаем и достанет свой козырь — атакующий и агрессивный футбол. Красно-белые, естественно, выиграют», — цитирует Кавазашвили Betonmobile.

Игра «Спартак» — «Химки» пройдёт на стадионе «Открытие Арена» 23 октября. Матч начнётся в 16:30 мск.

Красно-белые с 26 очками занимают второе место в турнирной таблице. «Химки» (девять) располагаются на 15-й позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Ранее Сергей Юран высказал мнение, что у «Химок» практически нет шансов в матче со «Спартаком».