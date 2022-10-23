Узнать больше

25 иностранных журналистов единогласно отдали победу Яну над О’Мэлли на UFC 280

Короткая ссылка
По мнению ведущих иностранных спортивных журналистов, россиянин Пётр Ян должен был получить победу судейским решением над Шоном О'Мэлли на турнире UFC 280.

Опрос среди журналистов проводил интернет-портал MMA Decisions. Отмечается, что 42% болельщиков также считают, что Ян должен был побеждать со счётом 29:28. 35% опрошенных придерживаются мнения, что россиянин забрал все три раунда.

Напомним, что О'Мэлли победил раздельным решением судей.

На счету россиянина 16 побед, четыре поражения. У американца 16 побед, одно поражение.

Ранее были опубликованы судейские записки боя Яна с О'Мэлли на турнире UFC 280.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить