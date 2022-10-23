25 иностранных журналистов единогласно отдали победу Яну над О’Мэлли на UFC 280

По мнению ведущих иностранных спортивных журналистов, россиянин Пётр Ян должен был получить победу судейским решением над Шоном О'Мэлли на турнире UFC 280.

Опрос среди журналистов проводил интернет-портал MMA Decisions. Отмечается, что 42% болельщиков также считают, что Ян должен был побеждать со счётом 29:28. 35% опрошенных придерживаются мнения, что россиянин забрал все три раунда.

Напомним, что О'Мэлли победил раздельным решением судей.

На счету россиянина 16 побед, четыре поражения. У американца 16 побед, одно поражение.

Ранее были опубликованы судейские записки боя Яна с О'Мэлли на турнире UFC 280.