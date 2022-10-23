Опубликованы судейские записки боя Яна с О'Мэлли на турнире UFC 280

Стали известны судейские записки поединка между россиянином Петром Яном и американцем Шоном О'Мэлли на турнире UFC 280.

Судьи Бен Картлидж и Дэвид Летаби отдали победу О’Мэлли со счётом 29:28, а Вито Паолиньо посчитал победителем боя Яна — 29:28. По мнению Картлидж и Летаби, американец был сильнее россиянина в первом и третьем раундах. Паолиньо считает, что Ян уступил О’Мэлли только в третьем раунде.

Напомним, что Шон победил раздельным решением судей.

На счету россиянина 16 побед, четыре поражения. У американца 16 побед, одно поражение.

Ранее Ян опубликовал эмоциональный пост в адрес судей после поражения от О’Мэлли.